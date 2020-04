BIZAR. Dit hallucinant bedrag vroeg een Antwerpse slager voor één mondmasker

Niet iedereen toont op dit moment zijn goed hart. Eerder werd namelijk opgeroepen om mondmaskers bij ziekenhuizen binnen te brengen, maar die boodschap is blijkbaar nog niet bij iedereen goed aangekomen…

De Antwerpse politie heeft zondag bij een slager in de Sint-Gummarusstraat een doos mondmaskers in beslag genomen. Hij bood ze te koop aan voor 50 euro per stuk. Ook bij een winkel in de Diepestraat werden dertig maskers in beslag genomen. Daar schommelden de prijzen tussen de 20 en de 60 euro.

Schenking

De in beslag genomen maskers werden door de politie aan de spoeddienst van het Stuivenbergziekenhuis geschonken.