Beperkte verplaatsingen met auto toegestaan voor gezinnen met jonge kinderen

Gezinnen met jonge kinderen (tot en met 5 jaar) kunnen voortaan beperkte verplaatsingen met de auto maken voor bijvoorbeeld een wandeling in het park. Dat blijkt uit de nieuwe richtlijnen die het nationaal crisiscentrum heeft gepubliceerd.

Volgens de nieuwe richtlijnen zijn verplaatsingen met auto voor recreatieve activiteiten voortaan toegelaten voor «gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar». Die regel geldt ook voor personen met beperkte mobiliteit, zoals ouderen, en voor begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking.

Geen park in de buurt

Tot nu toe was het verboden om met de wagen naar een park te rijden. «Met de wijziging spelen we in op gezinnen die in de stad wonen en geen park bij hen in de buurt hebben», zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum. «Zij zullen nu een beperkte verplaatsing kunnen maken tot aan een park, om daar te gaan fietsen of wandelen.»

De afstand die met de wagen wordt afgelegd, moet wel beperkt blijven. «Het is nog altijd niet de bedoeling dat mensen een grote afstand afleggen om in de Ardennen of aan zee te gaan wandelen», besluit Stevens.