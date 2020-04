Jarig tijdens coronacrisis? Dan krijg je 10 pintjes cadeau

Jarigen hebben het vandaag de dag niet gemakkelijk. Ze mogen geen feestjes organiseren en kunnen niet op café gaan. Om hen, en de lokale horeca, een hart onder de riem te steken, schenkt Jupiler 10 pintjes om later in een café naar keuze te consumeren.

Uitstel is geen afstel. Dat weet ook Jupiler. Het Belgische bier trakteert feestvarkens uit de maanden maart en april op 10 glazen bier, met of zonder alcohol. Die mogen de jarigen dan samen met hun vrienden soldaat maken in een café naar keuze. Na de lockdown welteverstaan. Het enige dat je hoeft te doen is hier je gegevens achterlaten en nog even geduld uitoefenen.