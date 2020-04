Corona en carrière (2): “Ook na de crisis werken we vaker thuis”

Arbeidseconomen van de UGent hebben onderzoek gedaan naar de impact van de huidige coronacrisis op onze loopbaan en carrière. Ze besteedden ook aandacht aan het telewerken. Een overgrote meerderheid van de ondervraagde Vlamingen (85%) denkt dat door de huidige coronacrisis ook in de toekomst veel meer aan telewerk en digitaal vergaderen (81%) zal worden gedaan in ons land. Opvallend: 39% van de bevraagden gokt dat we in juni weer normaal aan het werk zullen zijn.

Eerst wat achtergrond bij de cijfers rond telewerk. 6% van de bevraagden, bijna twee op de drie, deed nooit aan telewerk op werkdagen voor de coronacrisis. Een kwart van de Vlamingen deed dat zo’n 10% tot 20% van de werkdagen, wat bij een voltijdse baan neerkomt op een halve dag tot één dag per week telewerk.

Afhankelijk van huisgenoten

“Grofweg twee op de drie van de bevraagden linkt telewerken nu aan een hogere jobtevredenheid en een betere balans tussen werk en privé”, zegt doctoraal onderzoeker Eline Moens van de UGent. “Opvallend: meer dan een op de twee geeft aan efficiënter te werken tijdens telewerk en zich beter te kunnen concentreren. Anderzijds: wie kinderen in huis heeft, is minder tevreden met het verhoogde telewerk. Een op de drie wordt gestoord door huisgenoten. Meer dan een op de vijf ervaart ook meer conflicten met huisgenoten.”

“Aan telewerk worden positieve eigenschappen toegekend zoals efficiënter werken en lagere kans op burn-out”, verklaart professor Stijn Baert, “maar ook een mogelijk negatief effect op promotiekansen wordt onderlijnd, net als verzwakkende banden met de collega’s en de werkgever.”

Ondersteund door werkgever

De ondervraagden steken een pluim op de hoed van de werknemers.”Meer dan de helft van onze panelleden voelen zich goed begeleid bij het verhoogde telewerk. Slechts een op de zeven had moeite om zijn of haar werkgever hiertoe te overtuigen. Dit percentage lag wel hoger in West-Vlaanderen”, aldus Baert.

Wanneer gaan we opnieuw naar kantoor?

Een overgrote meerderheid denkt dat door de huidige coronacrisis ook in de toekomst veel meer aan telewerk (85%) en digitaal vergaderen (81%) zal worden gedaan in ons land. Tot slot, wat opvalt, zijn de enorm uiteenlopende antwoorden die gegeven worden op de vraag in welke maand men denkt opnieuw normaal te kunnen gaan werken. “Slechts 2% gelooft dat dit al in april het geval zal zijn. Een kwart denkt in mei, de grootste groep (39%) gokt op juni, maar ook juli (13,5%) en september wordt door een belangrijke groep (11%) geloofd. Vermoedelijk is het voor velen geen evidente zaak een inschatting te maken”, eindigt Baert.