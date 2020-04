VIDEO. Familie gaat viraal met eigen versie van ‘Les Misérables’

Wat doe je als je al dagen thuiszit met het hele gezin en helemaal gek van elkaar wordt? Precies, je schrijft een coronaparodie op een bestaand musicalnummer.

Een Brits gezin heeft zich met hun parodie in de afgelopen dagen ontpopt tot een waar internetfenomeen. De vader, moeder en vier kinderen zijn grote fan van de musical ‘Les Misérables’ en konden dan ook niet anders dan tijdens hun coronalockdown een speciale ‘pandemieversie’ van ‘One Day More’ op te nemen.

Pizza

De alternatieve, op corona toegespitste, tekst is zelfgeschreven. Onderwerpen als niet kunnen skypen met grootouders, omdat zij nu eenmaal het internet niet begrijpen, het missen van voetbalwedstrijden en het hamsteren in supermarkten passeren de revue. Hoogtepunt van het nummer is natuurlijk de pizzabezorger die gearriveerd is.

De familie plaatste het filmpje in het begin van de week online. Britse media doken er massaal bovenop en het lied werd inmiddels bijna 10 miljoen keer bekeken.

