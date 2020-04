Morgen sport heel Europa vanuit zijn woonkamer

Nu heel Europa gedwongen thuis zit, zijn afleiding en beweging leuk en zeker ook heel belangrijk om gezond te blijven. Daarom organiseren Basic-Fit en Decathlon morgen een live sportdag voor alle mensen thuis. Tijdens het gratis sportevent #HomeGymDay kan je live groepslessen volgen.

Belgen, Nederlanders, Luxemburgers, Fransen, Spanjaarden… allemaal worden ze morgen uitgenodigd om mee te doen aan dit grootse sportevent. Met een bereik van miljoenen mensen in heel Europa belooft #HomeGymDay een leuke dag te worden waarop zoveel mogelijk huiskamers worden omgetoverd tot een live sportstudio.

“De bedoeling van dit live home gym event is om iedereen te enthousiasmeren om samen te sporten. Want samen is alles leuker en zo kunnen we de bizarre situatie waar we in zitten even vergeten. We hopen heel Europa door fitness te verenigen, samen staan we sterker”, aldus Erica van Vonderen-Hahn, International Marketing Manager van Basic-Fit.