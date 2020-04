Telenet vult gratis aanbod aan met nieuwe films en series

Goed nieuws voor alle Telenet-klanten! Vanaf volgende week wordt het #samenerdoor-aanbod aangevuld. En daar zitten enkele leuke klassiekers tussen.

Om het zo aangenaam mogelijk te maken tijdens de corona-lockdown, introduceerde Telenet op 17 maart een kanaal vol gratis content. Vandaag maakte Telenet bekend dat ze het #samenerdoor-aanbod verlengen én aanvullen met nieuwe films en series.

‘In de Gloria’

Zo kan je vanaf 6 april op kanaal 11 een maand lang genieten van onder meer de Vlaamse klassiekers ‘In de Gloria’, ‘De Ronde’ en ‘De Neveneffecten’, feelgoodfilms zoals ’The Book of Love’, ‘Walk of Shame’ en ‘A little something for your birthday’, en actiefilms zoals ‘Code of Honor’, ‘3:10 to Yuma’ en ‘Ride’. Voor ieder wat wils, en dat geldt ook voor de allerkleinsten, die zich kunnen amuseren met ’Spacedogs’, ‘De Sneeuwkoningin’ en ‘Gamba’. Veel plezier!