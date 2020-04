Man verkleedt zich als verpleger en spuwt op winkelmedewerkers

In Waver is een als verpleger geklede man opgepakt nadat hij had gespuwd op werknemers van een supermarkt. Dat meldt het parket van Waals-Brabant.

De man ging gekleed als een verpleger de AD Delhaize in Limal binnen en spuwde er op medewerkers terwijl hij deed alsof hij symptomen van het coronavirus had. Hij werd al snel gearresteerd door de politie en in hechtenis genomen.

De in 1983 geboren man is afkomstig uit Waver en is bekend bij het gerecht. Tijdens zijn arrestatie werkte hij niet mee, waardoor agenten hem een mondmasker moesten opzetten om zelf niet besmet te raken.

Twee jaar cel

De dertiger moet op 25 mei voor de correctionele rechtbank verschijnen, in het kader van een versnelde procedure. “Hij zal er zich moeten verantwoorden voor een inbreuk van artikel 328 bis van het wetboek van strafrecht, dat zegt dat wie stoffen verspreidt die op zichzelf geen gevaar inhouden, maar die ernstige gevoelens van vrees voor een aanslag kunnen oproepen, tot twee jaar cel en een boete van 1.600 euro riskeert”, aldus de woordvoerder van het Waals-Brabantse parket.