BIZAR. Geen paniek, maar het tekort aan condooms door het coronavirus groeit

Wil je lekker in bed duiken met je isolatie-buddy? Dan hebben we slecht nieuws voor je, want de grootste condoomfabrikant ter wereld ligt plat door het coronavirus.

Door het coronavirus hebben al duizenden zaken de deuren moeten sluiten en nu zit het virus ook achter onze condooms aan. Ook Karex Bhd, een bedrijf in Maleisië dat een op de vijf condooms maakt, was genootzaakt om de productie stil te leggen. Ook in andere landen werden er geen condooms meer geproduceerd. En op dit moment is er al, globaal gezien, een tekort van 100 miljoen rubbertjes.

Baby’s

Al lijkt er wel een oplossing op komst te zijn. De autoriteiten in Maleisië hebben aangegeven dat de fabriek opnieuw condooms mag produceren, zij het op een kleinere schaal en met minder personeel. Maar dat betekent niet dat de problemen van de baan zijn, het zijn vooral ngo’s die getroffen worden door het tekort.

“Het gaat weer even duren vooraleer we dit te boven zullen komen, maar al goed dat de vraag naar condooms altijd zal blijven bestaan”, zei algemeen directeur Goh Miah Kiat aan Reuters. “Mensen zijn nu, met deze onzekerheid, alvast niet van plan om veel baby’s te maken.”