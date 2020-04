Zo zoek je de perfecte domeinnaam voor jouw website

Een van de eerste stappen bij het ontwikkelen van een website is het registreren van een domeinnaam. De domeinnaam is het adres waarop jouw website straks bereikbaar is voor bezoekers.

Een domeinnaam registreren kan vanzelfsprekend ook interessant zijn wanneer je meerdere adressen naar dezelfde website wilt laten verwijzen. Kies bijvoorbeeld niet alleen voor de .be- of .nl-domeinextensie, maar ook voor een internationale .com-variant. Het voorkomt dat deze domeinnaam door anderen geregistreerd wordt, waardoor je op termijn niet uit zou kunnen breiden naar het buitenland. Bij het registreren van een domeinnaam dien je met verschillende factoren rekening te houden. We zetten ze in dit artikel voor je op een rijtje!

Houd een domeinnaam kort en krachtig

Bezoekers moeten de domeinnaam van je website makkelijk kunnen onthouden. Zo hoeven zij een volgende keer niet in de zoekmachine naar je website te zoeken, maar komen ze hier rechtstreeks heen. Houd je domeinnaam om deze reden kort en krachtig! Des te korter de domeinnaam doorgaans is, des te makkelijker men deze ook onthoudt. Je kunt ervoor kiezen om de naam van je bedrijf of blog in de domeinnaam te verwerken. Een alternatief is het gebruik van een belangrijk zoekwoord in je domeinnaam. Dit kan een positieve invloed hebben op de vindbaarheid van je website in de zoekmachine.

Voorkom het gebruik van merknamen

Het is over het algemeen niet toegestaan om merknamen in je domeinnaam te gebruiken. In het bijzonder wanneer je de website gebruikt om producten van een specifiek merk te verkopen. Een bezoeker zou het idee kunnen krijgen dat je namens het merk handelt. Dit wil men vanzelfsprekend voorkomen. Kijk eens op de website van BOIP, om te zien of de door jou gewenste naam geregistreerd is als merknaam. Let wel, dit register bevat alleen merknamen uit de Benelux. Kijk ook eens in internationale registers met merknamen als je twijfelt.

Gebruik geen streepje in domeinnamen

Soms is het verleidelijk om een streepje in een domeinnaam te verwerken. In het bijzonder wanneer je twee woorden samenvoegt in de domeinnaam. Denk bijvoorbeeld aan “Timmerbedrijf Dijk”, wat een domeinnaam als timmerbedrijf-dijk.nl zou kunnen geven. Aangeraden wordt om streepjes weg te laten. Het kan voor onnodig veel verwarring bij bezoekers zorgen. Zij zullen veel sneller voor “timmerbedrijfdijk.nl” kiezen als zij de website van je bedrijf zoeken. Probeer daarbij termen die op verschillende manieren geschreven kunnen worden te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan een getal.