Topwetenschapper dicht bij middel tegen coronavirus: “Werkt al na 20 minuten”

Een Amerikaanse wetenschapper die te zien is in de Netflix-serie ‘Pandemic’ beweert dat zijn team een middel heeft ontwikkeld tegen het coronavirus. Het zou al in september beschikbaar kunnen zijn.

Jacob Glanville is directeur van het bedrijf Distributed Bio en deelde zijn kennis in de populaire Netflix-serie ‘Pandemic’. Al jaar en dag doen hij en zijn team onderzoek naar vaccins tegen griepvarianten. Ze namen onder meer de antilichamen verder onder de loep die het SARS-virus in 2002 met succes bestreden.

Al effect na enkele minuten

Met die kennis ontwikkelden ze nu een kortetermijnvaccin tegen het coronavirus. In tegenstelling tot een normaal vaccin zou dit middel meteen werkzaam zijn. “Het effect van een vaccin zien we normaal pas na zes tot acht weken, terwijl dit al binnen de twintig minuten werkt. Je kan het een patiënt die besmet is met Covid-19 toedienen en na twintig minuten zit zijn of haar lichaam helemaal vol met de bewuste antilichamen”, vertelde hij aan Checkpoint. Het werkt dus sneller dan een normaal vaccin, maar het biedt wel maar acht tot tien weken bescherming.

Testen op mensen

Glanville hoopt het middel deze zomer al te kunnen testen op mensen. In het beste geval zou het in september al toegediend kunnen worden.