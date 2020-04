Aantal mensen in ziekenhuis stijgt minder snel door maatregelen

De exponentiële stijging van het aantal mensen dat met het coronavirus in het ziekenhuis ligt, is in vergelijking met enkele weken geleden opmerkelijk afgenomen. Dat zegt de FOD Volksgezondheid woensdag op Twitter. Aanvankelijk verdubbelde het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis ligt haast om de één à twee dagen, intussen gaat het om een verdubbeling om de vijf tot zes dagen.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid wijst op Twitter op de zogenaamde «verdubbelingstijd» van het virus, de tijd waarop het aantal personen in het ziekenhuis zich verdubbelt. «In het begin van de epidemie was dit 1 à 2 dagen. Momenteel is dit 5 à 6 dagen. Een positieve evolutie dus», zo luidt het.

De cijfers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, bevestigen die trend. Daaruit blijkt dat op 31 maart in totaal 4.995 patiënten met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen lagen. Om een cijfer te vinden dat minder dan de helft bedraagt, moet zes dagen worden teruggaan (2.152 mensen op 25 maart).

“We moeten volhouden”

Ruim twee weken geleden verliep de exponentiële stijging een pak forser: van 97 mensen in het ziekenhuis op 13 maart, naar 163 op 14 maart en 252 op 15 maart.

«Het aantal personen in het ziekenhuis stijgt nog steeds. Maar de cijfers stijgen minder snel dankzij de maatregelen», besluit de FOD. «Door met zijn allen binnen te blijven, verspreidt het virus zich minder snel.»

«Aangezien we de piek nog niet bereikt hebben, blijft het belangrijk om vol te houden», klinkt het tot slot.