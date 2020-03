VIDEO. Romantisch! Daten in tijden van corona doe je zo

Wie zegt dat je in tijden van social distancing je ware liefde niet kunt ontmoeten? Of in elk geval een date versieren. Jeremy Corby uit New York wist een afspraakje te scoren waarbij hij zich keurig aan de richtlijnen houdt. In eerste instantie hielden de twee het netjes virtueel, maar Jeremy heeft nu toch een trucje gevonden waardoor ze elkaar in het echt kunnen zien.

Sommige verhalen zijn te mooi om waar te zijn, maar dit willen we maar al te graag geloven. Zelfs een gemiddelde Disney-film kan niet typen aan het romantische gebaar van fotograaf Jeremy.

Daten op het dak

Ook Jeremy zit samen met zijn stadsgenoten in quarantaine door het coronavirus. Gelukkig heeft hij een balkonnetje met een mooi uitzicht over de wijk Brooklyn. In het gebouw tegenover hem woont een bevallige dame die regelmatig staat te dansen op het dak.

Dat is Jeremy natuurlijk niet ontgaan. Ze zwaaien wat naar elkaar en dan besluit Jeremy actie te ondernemen. Hij plakt zijn nummer op zijn drone en vliegt naar haar toe. Ze sturen wat berichtjes over en weer, maar dan is het tijd voor een date. Niet in levende lijven, maar via FaceTime. De huisgenote van Jeremy’s geliefde installeert een tafel op het dak en zorgt voor een dinertje en een fles wijn om het ijs te breken. Hun liefdesverhaal ging zo al snel viraal.

Ieder zijn persoonlijke bubbel

Voor Jeremy is een virtuele date echter niet genoeg. Hij wil zijn love interest van dichterbij zien en koopt dan maar een gigantische plastic bal waar hij kan inkruipen. Zo kan hij met zijn meisje door de straten van New York wandelen zonder de regels te overtreden. De twee worden regelmatig aangesproken voor een selfie, want ze zijn intussen bekende New Yorkers geworden.

Here is part 1, 2, and 3 of “Quarantine Cutie” all in one tweet pic.twitter.com/L9pnEV4oZM — Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 29, 2020

En ze leefden nog lang en gelukkig…