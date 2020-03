Dit huishoudelijk taakje doen mannen het liefst

Nu we met z’n allen in ons kot zitten, willen we ook dat dat kot er schoon bijligt. We hebben dan wel tijd genoeg om het huishouden te doen, maar dat wilt niet zeggen dat het plots leuk wordt. Stofzuigen, dweilen, afwassen, wassen… er zijn heel wat activiteiten op te noemen die boeiender zijn tijdens deze quarantaine. Het goede nieuws is echter dat je er niet alleen voor staat. Uit onderzoek van iVOX in opdracht van Samsung blijkt dat zowel mannen en vrouwen bijspringen in het huishouden.

Mannen en vrouwen geven wel aan dat ze verschillende huishoudelijke karweitjes voor hun rekening nemen. Zo geeft 69% van de mannen de voorkeur aan stofzuigen. Al blijkt stofzuigen sowieso een populair taakje. Maar liefst twee Belgen op drie gaan graag met de stofzuiger aan de slag.

De was doen

Kleren wassen is echter over het algemeen een vrouwentaak. Maar liefst 82% van de vrouwen is verantwoordelijk voor de was. Zelf noemen vrouwen zich driedubbel zo vaak als mannen de wassers van hun gezin.