Station Antwerpen-Zuid wordt eindelijk toegankelijker en comfortabeler gemaakt

De NMBS en de stad Antwerpen gaan de komende jaren het treinstation Antwerpen-Zuid aanpakken om het toegankelijker en comfortabeler te maken. Liften vanop een nieuwe brug over de sporen zullen de al jaren afgesloten roltrappen naar de perrons vervangen en de toegang tot het station zal worden overkapt met een grote doorlopende luifel. De werken staan gepland voor 2022-2023.

Antwerpen-Zuid is een halte aan de spoorlijnen Antwerpen-Gent en Antwerpen-Puurs die steeds vaker wordt gebruikt sinds de komst van onder meer het nieuwe Justitiepaleis en een campus van de Karel de Grote Hogeschool in de buurt. Het «station» bestaat echter slechts uit perrons met een paar schuilhokjes en bankjes, enkel bereikbaar via een steile trap vanaf de brug van de Kolonel Silvertopstraat. Reizigersorganisaties vragen al jaren om die situatie aan te pakken.

415 fietsenstallingen

In het kader van het Toekomstverbond en de overkapping van de Antwerpse ring was al beslist om van Antwerpen-Zuid een nog belangrijker mobiliteitsknooppunt in het zogenaamde voorstadsnet te maken dan vandaag al het geval is, met vlotte overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Nu wordt de opwaardering dus concreet. Er komt een volledig nieuwe brug naast de huidige brug van de Kolonel Silvertopstraat, met liften naar de perrons. Die laatsten worden uitgerust met schuilhuisjes en de toegang tot het station zal worden overkapt met een grote doorlopende luifel waaronder ook plaats is voor 415 fietsenstallingen, een wachtruimte en Mobipunt-functies.

Veilige mobiliteitsknoop

“Op termijn moeten station Antwerpen-Zuid en omgeving uitgroeien tot een comfortabele en veilige mobiliteitsknoop», zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). «We onderzoeken ook de mogelijkheden om het huidige fietspad langs het station te verbreden, de tram- en bushalte te optimaliseren en het kruispunt met de Singel compacter te maken.»