Met deze werkzaamheden houdt de Vlaming zich bezig in quarantaine

Nu thuiszitten tot de norm is verheven zonder leuke uitstapjes, is er alle tijd voor klusjes. De een gaat het hele huis van boven tot onder schoonmaken. De ander is verantwoordelijk om de kinderen thuis schoolonderwijs te geven.

Zo zijn er ook mensen die thuis gewoon aan het werk moeten. Het verplicht thuiszitten heeft ook zo zijn voordelen met de extra vrije tijd die er is. Het blijkt dat veel mensen die vrije tijd benutten om dezelfde soorten klusjes aan te pakken of werkzaamheden uit te voeren.

Grote schoonmaak

De meest voorkomende werkzaamheden zijn toch wel de grote schoonmaak en opruiming van overbodige spullen. Kijk maar eens naar de berichten over de milieustraten. Daar hebben de rijen voor de deur gestaan. Ook zijn de thuiszitters massaal overgegaan tot het aanpakken van de tuin. De tuincentra waren eveneens overvol. Dat geldt overigens ook voor de bouwmarkten waar de bouwmaterialen en gereedschappen de deur uitvlogen.

Interieur herinrichten

Het veranderen van het interieur is in deze tijd eveneens populair. Bijvoorbeeld met het schilderen van muren of behangen van wanden. Zo zijn er ook mensen die een stapje verdergaan en het tijd vinden om een nieuwe vloer aan te brengen. De mensen kiezen tegenwoordig graag voor optimaal gemak en comfort bij de keuze voor een nieuwe vloer. Daarom is de pvc-vloer ook zo populair in woningen.

Schoonmaken en opruimen

Er zijn allerlei verschillende soorten pvc-vloeren die met innovatieve technieken steeds meer comfort, designs en gemak bieden. Een voorbeeld daarvan is rygid pvc met als kenmerk dat een zeer sterke vloer is die over vele soorten ondergrond is aan te brengen. Dit vloersysteem heeft een elegant karakter en als er een zwaar object op valt, is er geen beschadiging te zien. Ook ideaal voor gezinnen dus.

Tuin klaarmaken voor de lente

Het is voor iedereen die een tuin heeft het moment om de tuin alvast klaar te maken voor de lente. Het mooie weer heeft ertoe geleid dat veel mensen dat inderdaad hebben gedaan of daar nog mee bezig zijn. Het is in vergelijking met andere jaren wel wat vroeger dat mensen besluiten om in de tuin te gaan werken. De tuincentra krijgen het meestal pas aan het einde van maart en begin april druk. Dat is nu anders, omdat iedereen toch thuiszit en weinig anders heeft te doen.

Thuiswerken

Een grote groep van de Nederlanders werkt momenteel thuis. Dat is natuurlijk niet in alle beroepen mogelijk, maar wel in veel sectoren. Thuiswerken is daarom op dit moment een van de meest voorkomende werkzaamheden. Werkgevers die een mogelijkheid zien om hun werknemers thuis te laten werken, regelen dat. Het scheelt de werknemers veel tijd om niet naar het werk te hoeven reizen. Dat betekent natuurlijk ook weer dat deze mensen tijd overhouden om aan andere werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld een grote schoonmaak houden, het interieur veranderen of in de tuin werken. Een ieder vult de vrije tijd in naar de mogelijkheden die er zijn met af en toe een uitstapje naar de supermarkt als hoogtepunt van de dag.