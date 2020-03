ClapAndAct: ziekenhuizen kunnen jouw hulp nu goed gebruiken

De verschillende Belgische universitaire ziekenhuizen roepen samen in een nationale campagne op om een gift te doen. Door de strijd tegen COVID-19 komt ander belangrijk werk namelijk in het gedrang.

“Met de campagne #ClapAndAct vragen we aan het publiek om ons financieel bij te staan in ons werk rond onderwijs, innovatie en onderzoek, met name in het domein van besmettelijke ziekten”, klinkt het. “Die levensbelangrijke missie komt door de dringende hulp in de coronacrisis in het gedrang, want de universitaire ziekenhuizen zetten het merendeel van hun gezondheidsmedewerkers in om de COVID-19-crisis aan te pakken en de getroffen patiënten te verzorgen. Hun focus ligt nu prioritair op deze taak, waardoor hun academische activiteiten afnemen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheidszorg van de toekomst.”

Wie niet enkel wil applaudiseren, kan vanaf nu dus ook een financiële bijdrage doen via www.clapandact.be.