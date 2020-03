Zo hou je je kat bezig tijdens de quarantaine

Werk je de komende tijd van thuis uit? Dan zal je kat waarschijnlijk verbaasd opkijken dat je plots de hele dag in de buurt bent, maar ongetwijfeld genieten van jouw gezelschap. Na verloop van tijd kan dit geluk omslaan in eindeloze verveling en is het dus van groot belang elkaar steeds te blijven entertainen.

Want zeg nu zelf, niets zo lastig als een miauwende poes die rondjes rond je benen draait en om aandacht vraagt… Daarom bedacht dierenvoedingsproducent Edgard & Cooper enkele leuke tips & tricks om jouw kat bezig te houden deze dagen.

Speel telkens zo’n 10 à 15 minuten per keer, je kat zal snel aangeven als ze het beu is. Bovendien krijg je zo ook zelf de nodige ontspanning en wordt de liefde tussen jou en je huisdier alleen maar nóg groter.

1. Maak een katata!

Katten grijpen graag naar dingen die boven hen hangen. En al zeker als er lekkernijen in verstopt zitten! Hoe maak je zo’n piñata of eerder: katata? Easy! Neem een bakje of bekertje zoals een leeg yoghurtpotje. Maak een gaatje in de bodem en stop er onze lekkere brokjes in. Hang de katata op met een touwtje zodat je kat er nét aankan.

2. Speel laser games

Wil je eens goed lachen? Niets leuker dan je kat teasen met een laserpointer. Voor jou een hilarisch moment, topentertainment én de ideale work-out voor jouw kat. Belangrijk bij een potje laser shooten is dat je kat voldoening haalt uit de jacht. Ze geven namelijk niet op tot ze hun prooi ook effectief kunnen vangen. Richt de laser na een tijdje op een speeltje dat hij of zij écht kan buit maken en zo haalt jouw huisdier maximale voldoening uit het spelletje.

3. Bouw een kattentoren

Niets zo leuk voor jouw geliefde kat als een toren om uitgebreid op te spelen! Ga zelf creatief aan de slag en bouw een fort waar hij of zij naar hartenlust in kan klauteren en hangen. Hoe meer verdiepingen en schuilplaatsen hoe beter (let wel op dat je steeds een veilige en stabiele constructie bouwt). Verstop op sommige plaatsen snoepjes om je kat extra te triggeren. Eenmaal op de top van de toren voelt jouw kleine tijger zich bovendien koning(in) te rijk met een zicht over de hele kamer!