Zes tips voor een zalig verjaardagsfeest ondanks de quarantaine

Wat normaal je favoriete dag van het jaar is, is het nu een trieste bedoening. Je bent jarig tijdens deze ‘social distancing’-periode. Toch hoeft het geen sneu geheel te worden, je kan namelijk perfect zelf een feestje bouwen en wel dankzij de volgende tips. Happy birthday!

Je gunt het eigenlijk niemand: jarig zijn tijdens de coronacrisis. Had je net besloten dat 2020 hét jaar zou worden waarin je de bloemetjes buiten ging zetten met je verjaardag, gooit corona roet in het eten. Zo lang je gezond bent en niet met griep op bed ligt, kan je er op de volgende manieren toch thuis een feestje van maken.

Bestel een feestelijke outfit

Niets beter dan je verjaardag vieren in een vrolijke outfit waar je je goed in voelt. Dat doe je tenslotte altijd al voor jezelf, maar nu des te meer. Op Zalando heeft bijvoorbeeld erg feestelijke exemplaren. Ook de Belgische kledingzaken barst van de feestelijke jurken én door bij hen te bestellen, help je ze ook nog eens door deze moeilijke periode. Kortom: de voorpret kan beginnen.

Hang (letterlijk) zelf slingers op

“Je bent nu oud genoeg om zelf de handen uit de mouwen te steken” is vast wel eens tegen je gezegd. Toen vond je het wellicht irritant, nu is deze opmerking meer dan toepasselijk. Voor een feestelijk gevoel versier je jouw huis met slingers en ballonnen in alle soorten en maten. Wedden dat je je jarig voelt?

Bak een taart

Bakken werkt goed voor je gemoedstoestand, omdat je vol moet focussen op het maken van een taart of cake. Let je even niet op, dan bakt je smeltende boter aan of heb je ineens teveel meel aan het mengsel toegevoegd. Haal naast de standaardingrediënten ook feestelijke taartversiering in huis. Hou je niet van bakken? Bestel dan een taart bij jouw favoriete bakker. Zo steun je ook nog eens lokale ondernemingen.

Skype de hele dag door

Skype is toch wel de uitvinding van de eeuw, zeker in tijden als deze. Maak een groepsgesprek aan met je beste vriendinnen, laat ze voor je zingen en bel je ouders. Door de hele dag door in contact te zijn met mensen die je feliciteren voel je je een stuk jariger en bovendien minder alleen.

Maak een playlist waar je instant vrolijk van wordt

Bij het maken van deze playlist start de voorpret ook al eerder. En het leuke is: je hoeft qua nummers met niemand rekening te houden. Er komt toch niemand op je verjaardag die een andere muzieksmaak heeft dan jijzelf. Kortom: voeg die hitjes van Sean Paul, Mariah Carey en Abba met een gerust hart toe. Dat wordt meezingen.

Bestel je favoriete avondeten

Vandaag is de dag dat er ook wel iemand anders voor je mag zorgen. Dat kan in de vorm van een afhaalmaaltijd. Je kan natuurlijk naar de vertrouwde McDonald’s grijpen, maar wist je dat veel restaurants die gedwongen gesloten zijn nu maaltijden bezorgen? Kijk op de websites van je favoriete plekjes in de buurt of ze aan huis leveren. Dat wordt een feestelijke afsluiter van jouw dag.