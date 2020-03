Heb je thuis geen bureau? Zo maak je er snel een uit karton

Een Deense start-up heeft een bureau ontworpen die bestaat uit drie stukken karton. Zo kunnen mensen die nu plots thuis moeten werken er zelf één maken. Je kan de onderdelen ook bestellen en aan huis laten leveren.

Door de quarantainemaatregelen moeten veel mensen plots een manier vinden om van thuis te werken. Zo heeft niet iedereen een meubel vrij om aan te werken, maar daar heeft de Deense start-up Stykka iets op gevonden. Het ontwierp een bureau die je heel makkelijk zelf kan bouwen en waar je enkel drie stukken karton voor nodig hebt. De ontwerpers doopten hun ontwerp toepasselijk de ‘#StayTheFuckHome’-bureau.

Je kan het meubel in enkele minuten opstellen en de onderdelen hangen aan elkaar vast met kleine kabels. Helemaal opgesteld meet de bureau 1,2 meter breed, 62 cm diep en 82 cm hoog. Als je een beetje handig bent, kan je het ontwerp op de website van het bedrijfje downloaden en zelf aan de slag gaan met een mes en een kartonnen doos. “We willen dat zoveel mogelijk mensen er hun voordeel mee doen, dus besloten we om het ontwerp open source te maken en aan iedereen aan te bieden”, zegt oprichter van de studio Jarl Vidnæs.

In 24 uur van concept naar verkoopbaar product

Vidnæs en zijn collega’s kregen het idee voor de bureau toen ook Denemarken besloot om een nationale lockdown in te stellen en het bleek dat verschillende mensen van zijn kantoor thuis geen ruimte hadden om te werken. In 24 uur tijd gingen ze van een concept naar een product dat ze konden verkopen. “Sommige moesten een plek delen met hun partner of zich aan de eettafel zetten. We beseften dat zij waarschijnlijk niet de enige waren met dat probleem en besloten dan maar om het idee uit te werken.”

Je kan de bureau ook bestellen op de site van de start-up. Hij kost je omgerekend net iets meer dan 80 euro en wordt bij je thuis geleverd. Stykka gebruikt voor de meubels karton van een Deens bedrijf dat voor 80% met gerecycleerde vezels werkt. En omdat alle onderdelen van karton zijn, kan je de bureau achteraf ook opruimen en weer gebruiken bij de volgende pandemie.