Biologen ontdekken twee nieuwe haaiensoorten met zaagkoppen

Anderhalve meter lang, een kop als een kettingzaag en tot voor kort volslagen onbekend voor de wetenschap. Biologen beschrijven twee nieuwe haaiensoorten die ze onlangs ontdekten in de Indische Oceaan.

De twee nieuwe soorten horen bij een familie die tot voor kort uit slechts acht soorten bestond. Leden van deze familie onderscheiden zich doordat hun kop is uitgerust met een soort zaag.

Volgens Andrew Temple, coauteur van de publicatie in Plos One, is de zaag het haaienequivalent van een Zwitsers zakmes: “Ze gebruiken hem niet alleen om hun prooien te doden, maar ook om ze daarna in hapklare brokken te hakken.” Zaaghaaien leven van vissen, schelpdieren en inktvis.

Bang voor deze nieuwe zaaghaaien hoeven mensen niet te zijn: de gevonden exemplaren waren maximaal anderhalve meter lang. Bovendien leven ze alleen dieper dan 20 meter.

Al zesde nieuwe soort dit jaar

Het is een spectaculair jaar voor haaien, zegt marien bioloog Lisa Becking van de Wageningen Universiteit over de dubbele ontdekking. Begin dit jaar zijn er ook al vier nieuwe soorten beschreven, die met hun buikvinnen over de riffen bij Australië lopen.

Volgens Becking is het uniek dat wetenschappers zulke grote dieren nooit eerder zagen: bij een landdier van anderhalve meter is dat bijna niet voor te stellen.

Kaya en Anna

Simon Weigmann, de hoofdauteur van de publicatie, vernoemde de nieuwe soorten naar zijn dochter en nichtje. De twee zaaghaaien gaan voortaan door het leven als Kaya’s sixgill sawshark en Anna’s sixgill sawshark, oftewel de kayazaaghaai en de annazaaghaai. Van de reeds bekende zaaghaaiensoorten heeft er maar één net als de twee nieuwe soorten zes kieuwspleten.

Kayazaaghaaien werden opgevist voor de kust van Madagaskar vanuit dieptes tussen de 200 en 300 meter. Plaatselijke vissers vingen de annazaaghaaien bij Zanzibar, dicht bij een steile onderwaterhelling. Waarschijnlijk komen de haaien, net als veel andere soorten, ’s nachts vanuit de diepte tevoorschijn om in ondieper water te jagen.