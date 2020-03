7 leuke activiteiten om nu binnen te doen met je kinderen

Het zijn gekke tijden door de coronapandemie momenteel. Alle kinderen zitten thuis, en dat is toch anders dan we met z’n allen gewend zijn. Veel kids krijgen overdag thuisonderwijs, maar hoe vermaak je ze als ze daar mee klaar zijn? Met deze leuke en originele activiteiten vermaken je kinderen zich ook prima binnen.

Met Netflix, een goed boek en ouderwets Monopoly kom je een heel eind. Maar wil je eens wat anders probeer dan deze binnen activiteiten ook eens.

1. Fotoshoot

Haal de verkleedkist weer eens tevoorschijn en maak samen met je kinderen grappige accessoires (zie voorbeeld op foto) voor bij hun gekke outfits. Maak vervolgens foto’s van alle geweldige combinaties. Ook leuk is het om op grote vellen papier of oud behang een grappige achtergrond te maken om voor te poseren.

2. Filmmarathon

Doe de gordijnen dicht, zorg voor een voorraad fijne familiefilms en een lading popcorn en geniet met elkaar van een knusse filmmarathon in jullie eigen thuisbioscoop.

3. Spelletjesdag

Haal alle spelletjes uit de kast en begin direct na of desnoods al tijdens het ontbijt met het eerste spel. Of kies een spel zoals Monopolie dat je heel lang samen kunt spelen. Beetje extra competitie; houdt bij wie de meeste spelletjes heeft gewonnen. De winnaar kiest wat er ’s avonds gegeten wordt.

4. Picknick

Binnen picknicken is minstens zo leuk als buiten. Schuif de tafel aan de kant, leg een groot kleed op de grond, maak lekkere hapjes en eet deze met z’n allen op de grond op. Ook leuk om zo het avondeten eens te op te eten.

5. Bouw een hut

Dit is een klassieker die nooit gaat vervelen. Haal zoveel mogelijk lakens tevoorschijn en laat je kinderen midden in de kamer een grote hut bouwen waar jullie allemaal in passen. Leuk in combinatie met een picknick. Wil je het helemaal een feest maken, laat de kinderen dan een nachtje in de hut slapen.

6. Samen koken

Duik met je kinderen ’s middags al de keuken in. Bedenk eerst samen wat jullie gaan maken en kies bij voorkeur iets nieuws. Dit mag best iets zijn dat niet al te simpel is. Laat je kinderen zoveel mogelijk zelf doen en help alleen als het echt nodig is. De troep ruimen jullie later wel weer op.

7. Discooooo!

Doe allemaal je coolste discokleding aan, doe de gordijnen dicht, zet de muziek keihard en dans met z’n allen door de kamer. Ook leuk is het om hier een playbackshow van te maken of een eigen versie van The Voice.