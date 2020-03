Zo vaak moeten mannen masturberen om de kans op prostaatkanker te verkleinen

Masturberen is niet alleen ontspannend, maar het kan bij mannen ook het risico op prostaatkanker verminderen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor zouden ze wel tot zeven per week moeten klaarkomen.

Ben je op zoek naar bezigheden tijdens de mini-lockdown, dan hebben we een goede tip voor je: doe jezelf, toch zeker als je een man bent. Masturberen is niet alleen heel doeltreffende ontspanning, het kan heren ook vrijwaren van prostaatkanker. Uit twee verschillende onderzoeken blijkt dat mannen die veel klaarkomen tot wel 36% minder kans maken op de ziekte.

Masturberen, masturberen, wie zijn best doet, zal het leren

Een eerste studie uit 2003 vergeleek hoe vaak 2.300 mannen ejaculeerden. Bij de helft van de proefpersonen was de ziekte vastgesteld. Uit de cijfers kwam een opvallend verschil naar voren tussen de mannen die vaak aan zichzelf zaten en zij die dat minder deden. De proefpersonen die 5 tot 7 keer masturbeerden per week hadden 36% minder kan op prostaatkanker dan de mannen die dat minder dan twee keer per week, meldt ATTN.

Een tweede onderzoek uit 2016 bevestigt die vaststelling. Daarvoor werden 32.000 mannen enkele jaren gevolgd. Deelnemers die tijdens hun twenties 21 keer per maand of meer ejaculeerden liepen 19% minder risico om de ziekte op te doen dan mannen die zeven keer per maand of minder een orgasme hadden.