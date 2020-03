Deze 5 apps helpen je om thuis te sporten

Met de uitbraak van het coronavirus en de quarantaine is het niet meer mogelijk om naar de fitness te gaan. Het is desondanks belangrijker dan ooit om wel te blijven bewegen. Gelukkig zijn er een aantal apps die je helpen omook thuis een workout te doen. Wij lijsten er vijf op.

1. Tone it up

Wees gewaarschuwd: je krijgt door deze app niet alleen zin om te sporten, maar ook zin om naar een zonnige plek te gaan. Besties Karena en Katrina ontwikkelden deze app. Je vindt er onder andere verschillende categorieën (booty, HIIT en abs) en cardiolessen.

2. 7m Workout

De app 7m Workout is wereldwijd heel populair. In de app vind je intensieve sessies van – je raadt het al – 7 minuten lang. Je kunt zelf kiezen welk deel van je lichaam je wilt trainen.

3.Sworkit

Een uitgebreide gratis app waarmee heel veel mogelijk is, is Sworkit. Je krijgt bij het openen van de app de optie om te kiezen uit cardio, yoga, stretching of krachttraining. Het is ook mogelijk om zelf een workout samen te stellen óf door de app een programma te laten samenstellen.

4. Freeletics

Mooi vormgegeven apps zijn natuurlijk altijd fijn. Freeletics is zo’n app. Het fijne aan deze app is de uitgebreide uitleg bij elke oefening. Het nadeel is wel dat de gratis versie maar een beperkt aantal oefeningen heeft.

5. Fytfyt

Ben je al een echte fitgirl en trek je het wel om te trainen als een wereldkampioen? Dan is de app van niemand minder dan Rico Verhoeven iets voor jou. De app is gebaseerd op de trainingsmethodiek (van vijftig dagen) van de bokser. Dat klinkt heftiger dan het is, want voor elk niveau is de app geschikt.