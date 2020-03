Studio Brussel steunt muziekindustrie met volledig Belgisch weekend

De Belgische muziekindustrie kreunt onder de quarantainemaatregelen nu er waarschijnlijk voor een lange periode geen sprake zal zijn van concerten of festivals. Om hen een hart onder de riem te steken kleurt Studio Brussel dit weekend rood, geel en zwart. De radiozender zal twee dagen lang enkel Belgische muziek spelen.

Een van de pijnlijke neveneffecten van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de financiële kater die de Belgische muziekindustrie moet verwerken. Concerten zijn niet toegelaten en festivals worden waarschijnlijk geannuleerd of verzet. Dat betekent een pak minder inkomsten voor promotoren, concertzalen, technici en artiesten. Bovendien stellen heel wat bands de release van nieuwe muziek uit, waardoor er ook minder middelen zijn voor minder bekende namen.

Hele programmatie omgegooid

Om de pijn van de sector een beetje te verzachten, wil Studio Brussel zijn best doen om de Belgische muziekindustrie in de kijker te zetten. Via de hashtag #ikluisterbelgisch roept de radiozender iedereen op de boodschap kracht bij te zetten. Ook de hele programmatie van komend weekend is omgegooid om plaats te maken voor muziek van eigen bodem.

“Van 7 tot 19u draaien Rik De Bruycker, Nelles de Caluwé en Roos Van Acker uitsluitend Belgische muziek. Ze laten ook de muzikanten en professionals uit de sector zelf aan het woord”, laat de zender weten. “Op zaterdagavond zoomt Jeroen Delodder in op de dancescene. Hij nodigt onder andere The Subs, Joyhauser en DJ Licious uit.”

“Op zondagavond legt Thibault Christiaensen de focus op gitaarbands. Het #ikluisterbelgisch-weekend sluit af met Lefto, die aandacht heeft voor all things hiphop. Vanaf maandag wordt ons ochtendprogramma met Michèle Cuvelier een uur langer. Tussen 9u en 10u draait ze alleen maar Belgische muziek.”