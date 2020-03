Omgekeerde wereld: Door corona sluiten Mexicanen grens voor Amerikanen

Mexicaanse betogers hebben een grensovergang met de Verenigde Staten geblokkeerd. Ze vrezen dat niet geteste Amerikanen het coronavirus in het land zouden verspreiden.

Inwoners van de Amerikaanse stad Sonora, in het zuiden van de staat Arizona, hebben voor de tweede dag op rij het verkeer dat naar Mexico wil geblokkeerd door de grensovergang voor enkele uren te sluiten. De actievoerders, vaak van Mexicaanse origine, droegen maskers en hadden borden bij met daarop de boodschap aan Amerikaanse inwoners om thuis te blijven.

100 keer meer besmettingen in VS

De groep is niet te spreken over het feit dat de grens amper bewaakt wordt terwijl die gesloten zou moeten zijn voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Dat was een van de maatregelen die Amerikaanse president Donald Trump nam om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toch zeggen de protestanten dat er amper controle is op wie het land in en uit gaat en weinig mensen getest worden aan de overgang, meldt BBC. Mexico telt minder dan 500 gevallen van mensen met de covid-19-ziekte, terwijl er in de Verenigde Staten al meer dan 65.000 besmettingen zijn.

De betogers hebben niet alleen kritiek op de impact van de crisis door Trump, maar ook op de reactie van de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador, ook wel Amlo genoemd. “De federale regering houdt geen enkele screening om de pandemie in te dijken. Daarom staan we hier aan de grensovergang. We vragen Amlo om meteen actie te ondernemen.” De actievoerders eisen dat iedereen die de grens oversteekt, getest wordt op het nieuwe coronavirus.