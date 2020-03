Veiligheidsraad verlengt maatregelen met twee weken tot 19 april

De maatregelen tegen het coronavirus worden met twee weken verlengd, tot en met 19 april. Daarna is nog eens een verlenging met twee weken mogelijk, dus tot 3 mei. Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd op een persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad.

Wetenschappers zeggen dat er een vertraging is van exponentiële groei van epidemie. “Dat is goed nieuws, maar het is veel te vroeg om zeker te zeggen dat epidemie onder controle is”, aldus Wilmès. “Als we verslappen, kunnen de gevolgen zeer groot zijn”.

Voor de scholen blijft de situatie dezelfde: zijn moeten voor opvang blijven zorgen tijdens de paasvakantie. Indien dat niet mogelijk is, moeten er andere vormen van kinderopvang komen, maar daarbij mogen kinderen niet vermengd worden met kinderen met wie ze de voorbije weken geen contact hebben gehad.

Dagje zee zit er nog steeds niet in

Activiteiten in de buitenlucht, zoals lopen, fietsen en wandelen, zijn toegestaan, maar het huis verlaten mag enkel voor de strikte duur van die activiteit. Blijven hangen in de parken mag dus niet, net zo min als een dagje zee of Ardennen, zei de premier.

Wie de regels niet naleeft, riskeert strenge straffen. Op korte termijn wordt daarvoor een systeem van directe inning op poten gezet. “We zitten niet meer in fase van preventie. Het is belangrijk voor de gezondheid van de bevolking. Iedereen moet de maatregelen ernstig nemen”, aldus Wilmès.