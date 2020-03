Jongetje (5) opgenomen met coronavirus: “Mama, ga ik nu sterven?”

Een Britse moeder heeft op sociale media opgeroepen om de maatregelen goed op te volgen. Haar zoontje was kerngezond, maar raakte besmet door het coronavirus en ligt in het ziekenhuis. Intussen is zijn toestand verbeterd.

Lauren Fulbrook zag hoe haar energieke 5-jarige zoontje Alfie plots amper zin had om uit zijn bed te komen, niet meer at of dronk, en niet meer plaste. De 30-jarige vrouw uit de Engelse plaats Worcestershire vreesde het ergste en toen hij 42,3 graden koorts had, belde ze een ambulance en werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Hartbrekend

Daar werd hij in quarantaine geplaatst en testte hij positief op het coronavirus. “Op het ziekenhuisbed vroeg hij me of hij ging sterven. Als moeder was dat hartverscheurend om te horen. Zijn suikerspiegel was veel te laag en zijn hartslag was met 180 veel te hoog. Het zweet droop van zijn gezicht en tegelijkertijd was hij aan het beven. Hij hapte naar adem en was lichtschuw. Als moeder niets voor hem kunnen doen, was een van de verschrikkelijkste ervaringen uit mijn leven”, vertelt ze op Facebook.

Binnen blijven

Lauren roept op om de coronamaatregelen serieus te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. “Blijf alsjeblieft nog een tijdje binnen, ook al kan je niet alles doen wat je normaal zou doen. Hoe sneller iedereen aan social distancing doet, hoe sneller dit voorbijgaat. Ik wil gewoon dat iedereen veilig blijft. Denk alsjeblieft aan je gezondheid en die van anderen”, klinkt het.

Intussen is Alfie aan de beterhand.