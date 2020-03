BIZAR. Vrouw breekt quarantainemaatregelen omdat ze veel ‘goesting’ heeft

De Limburgse politie heeft een vrouw zwaar beboet omdat ze de quarantainevoorschriften aan haar laars lapte. Haar excuses voor haar niet-essentiële verplaatsing: een dringende nood aan affectie.

Een dertigjarige vrouw uit Lanaken heeft een dure vrijdagochtend opgelopen, nadat de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt haar in Bilzen had onderschept. Ze zei dat ze naar Hoeselt onderweg was om de liefde te gaan bedrijven. Ze zat met een hoge nood aan affectie wegens de ‘lockdown-light’. De vrouw bleek echter dronken achter het stuur te zitten en een speekseltest wees op het gebruik van cocaïne, meldt de politie.

Boete van 250 euro

Op de Maastrichterstraat in Bilzen kon de politie haar onderscheppen. Uit de afgenomen alcoholtest bleek dat ze maar liefst 1,5 promille alcohol in het bloed had. Met een positieve speekseltest voor het gebruik van coke werd haar rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

De vrouw uit Lanaken zal zich later voor een politierechter moeten verantwoorden. Haar liefdesritje naar Hoeselt bleek bovendien een niet-essentiële verplaatsing, zodat ze ook nog een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro gepresenteerd kreeg voor de schending van de coronarichtlijnen.