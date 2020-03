(Wedden op) E-sports populairder dan ooit!

E-sports begint een steeds belangrijker onderdeel van de samenleving te vormen. Waar de link met het dagelijks leven voorheen moeilijker te leggen was, zijn nu ook verschillende profclubs begonnen met het contracteren van e-sporters. Zo is er in België de ePro League, waar de e-sporters van Belgische topclubs strijden in het FIFA kampioenschap, en spelen de Nederlanders in de eDivisie voor de titel. Met onder andere games als Dota 2, League of Legends, Counter Strike: GO en Fortnite, zijn er verschillende games waar inmiddels veel geld in omgaat. Ook het gokken op deze games heeft daarmee een vlucht genomen. Dit zien we terug op websites als JohnnyBet waar tipsters hun wedtips voor sportwedstrijden delen, maar ook in het groeiende aanbod e-sports bij vrijwel alle online wedkantoren.

De grootste e-sports toernooien worden gehouden door de makers van Dota 2. Zij hebben in totaal al meer dan $219 miljoen aan prijzengeld uitgekeerd aan de e-sporters. In 2019 bestond de prijzenpot van de Dota 2 – The International uit ruim $34 miljoen, waarvan er meer dan $15 miljoen uitgekeerd werd aan het team van winnaars!

De Deen Johan Sundstein maakte onderdeel uit van het winnende team. Door de winst van dit toernooi, pakte hij in 2019 in één klap meer dan $3 miljoen. In totaal verdiende Johan Sundstein (game-naam N0tail) al bijna $7 miljoen met e-sports, en hij is dan ook de best betaalde e-sporter ter wereld. Andere gamers die tevens al flink geïncasseerd hebben, zijn Jesse “JerAx” Vainikka, Anathan “Ana” Pham en Sébastien “Ceb” Debs. Deze e-sporters zijn allen betrokken bij Dota 2 en vormen het OG team samen met Johan Sundstein.

Ook andere games als Counter Strike ($87.1 miljoen), Fornite ($84.4 miljoen) en League of Legends ($73 miljoen) doen het erg goed in de wereld van e-sports en keren enorme prijzen uit aan de winnaars. De games zijn dusdanig interessant voor sponsoren, dat het prijzengeld steeds hoger oploopt. Zo was de prijzenpot van The International in 2019 meer dan drie maal hoger dan vijf jaar eerder. Dit wordt mede veroorzaakt door het groeiende aantal kijkers. Volgens gegevens van Statista zullen er in 2022 naar verwachting meer dan 640 miljoen mensen naar e-sports kijken, waar dit er in 2012 nog maar 130 miljoen waren.

Zoals je leest is er in de e-sports wereld veel geld te verdienen. Dit is ook een van de redenen dat bookmakers steeds meer weddenschappen op e-sports aanbieden. Zo werd er in 2015 nog ‘maar’ $315 miljoen ingezet op e-sports weddenschappen, waar een winst uit werd gehaald van $24 miljoen. Naar verwachting zal er in 2020 al $23,5 miljard worden gewed op e-sports en zal de winst dit jaar oplopen tot meer dan $1.8 miljard.

Ook de e-sporters zelf verdienen steeds meer geld met het spelen van deze games, omdat de groeiende aantrekkingskracht van e-sports, er ook voor zorgt dat sponsoren bereid zijn om meer en meer geld in deze tak van sport te investeren. E-sports is een van de meest interessante ontwikkelingen wat betreft sportweddenschappen en de markt blijft snel groeien; een feit dat de komende jaren ook niet zal veranderen.