Vrouw opent deur en doet DEZE verschrikkelijke ontdekking

Een Australische vrouw kreeg de schrik van haar leven toen ze haar voordeur open deed. Daar lag een gigantische Birmese python, die alleen door speciale experts kon worden weggehaald.

De albino slang was 4,5 meter lang en woog zeker 50 kilo. Het dier miste zijn staart en had littekens over zijn hele lichaam. Expert Tony Harrison verwijderde de slang. Hij omschrijft het reptiel als ‘een vriendelijke reus’ die waarschijnlijk zijn hele leven in gevangenschap zat.

Grootste slang in 25 jaar

Harrison vertelde aan CNN dat hij nog nooit zo’n grote slang heeft gezien sinds hij zijn bedrijf startte in 1994. Birmese pythons zijn verboden in Australië. Ze behoren tot de vijf grootste slangensoorten ter wereld.