“Sommige jongeren die nu op intensieve liggen, waren betrokken bij lockdownparty’s”

Enkele jongeren die betrokken waren bij de beruchte lockdownparty’s van twee weken geleden, liggen nu op intensieve zorgen. Dat vertelde Marc Van Ranst in ‘De Afspraak’.

Herinnert u zich vrijdag 13 maart nog? Op die dag werden de strenge maatregelen tegen het coronavirus in ons land aangekondigd, maar ze zouden pas ingaan vanaf middernacht. Heel wat mensen maakten van die resterende tijd gebruik om nog eens goed door te zakken in cafés.

Afschrikwekkend

Jammer genoeg stellen we nu vast dat een aantal van die jongeren intussen besmet zijn en intensieve zorg nodig hebben. “Bij de jongeren die nu in de intensieve bedden liggen en kunstmatig beademd worden, zijn er een aantal bij die zeer nabij betrokken waren bij de lockdownparty’s. Dat mag geweten worden en een beetje afschrikwekkend zijn. Dit is geen computerspel. Hier gaan mensen echt dood”, legde viroloog Marc Van Ranst woensdagavond uit in ‘De Afspraak’.

Jongeren bereiken

Van Ranst benadrukt dat het belangrijk is om jongeren met de neus op de feiten te drukken. “We bereiken sommige groepen nog onvoldoende met onze communicatie, zoals de jongeren”, besluit hij.