Orange vraagt met toepasselijke netwerknaam iedereen om thuis te blijven

Orange heeft een originele manier gevonden om mensen eraan te herinneren dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. De telecomaanbieder veranderde de naam van zijn netwerk in ‘StayHome’. Het bedrijf werkt ook samen met de overheid om aan de hand van data-analyse de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Blijf in uw kot. Hoe simpel de richtlijn ook is, hij moet vaak herhaald worden, want nog steeds zijn er mensen die de ernst van de situatie niet inzien en hun gedrag onvoldoende aanpassen. Om de boodschap aan zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken, heeft Orange beslist een handje toe te steken. De telecomaanbieder wijzigde de naam van zijn netwerk in een duidelijk reminder: ‘StayHome’.

Dat is niet de enige actie die het bedrijf heeft ondernomen om de impact van de coronacrisis te beperken. Orange schonk 2.000 mondmaskers aan Brusselse ziekenhuizen en zo goed als alle werknemers werken van thuis. Tot slot hebben alle klanten 5 gigabyte extra data gekregen.

Meten is weten

Orange maakt ook deel uit van de Data Alliance against Corona. Dat is een taskforce die wordt geleid door de ministers van Volksgezondheid en Digitale Agenda en Privacy en bestaat uit ruimtelijke epidemiologen, ‘data privacy’- en ‘data science’-experten., aangevuld met experten uit de telecomsector en digitale scale-ups. Het doel is aan de hand van data aanbevelingen te doen aan de regering en het effect van de genomen maatregelen op te volgen.

Concreet kan zich dat vertalen in manieren om de locatie en verspreiding van de ziekte in kaart te brengen en toepassingen die de impact van reeds genomen maatregelen meten. De taskforce buigt zich ook over zaken zoals gerichte communicatie via Be-alert en strategieën en oplossingen voor de gerichte verspreiding van informatie op locaties met een hoog risico.