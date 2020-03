Opnames album Foo Fighters verstoord door bovennatuurlijk verschijnsel

Frontman van de Foo Fighters Dave Grohl heeft laten weten dat de opnamesessies van hun nieuwe album een tijdje verstoord werden door ondeugende spoken. Opnames verdwenen, instrumenten stonden keer op keer fout gestemd en de microfoons registreerden vreemde, onherkenbare geluiden.

De rockband Foo Fighters heeft er vreemde opnames opzitten. De Amerikaanse muziekgiganten kampeerden een tijdje in een huis uit de jaren 40 in de Californische stad Encino en merkten meteen dat de vibe niet goed zat, vertelt frontman Dave Grohl aan Mojo. Zo liep het keer op keer fout met de stemming van de instrumenten en waren opnames die opgeslagen waren op de computer, de dag erna onvindbaar.

Vreemde geluiden op opnames

“Vanaf het moment dat ik in de studio stapte, voelde ik dat er een vreemde sfeer hing, maar het geluid was er perfect”, vertelt de rocker. “Dus begonnen we te werken, maar het duurde niet lang voor de eerste vreemde dingen gebeurden. We kwamen de volgende dag terug en alle instrumenten waren plots fout gestemd.”

“Ook de instellingen van het mengpaneel stonden weer allemaal op nul. Als we onze ProTools-sessie openden op de computer, waren al onze opnames verdwenen. In de plaats daarvan stonden er tracks die we niet zelf hadden gespeeld. Daarop hoorden we enkel een microfoon die openstond. Geen instrumenten, niemand speelde iets. Het was gewoon een microfoon die het geluid in de kamer opnam.”

“We moeten zwijgen over wat er gebeurd is in het huis”

“We gaan die opnames echt gedetailleerd gaan beluisteren”, zegt de ex-drummer van Nirvana. “En we konden geen enkele stem of iets herkenbaars ontcijferen. Toch was het duidelijk dat er iets gaande was. Later hebben we van de eigenaar te horen gekregen wat er vroeger in het huis gebeurd is, maar we mogen er niets over zeggen. Hij wil het pand verkopen, dus zijn we contractueel overeengekomen om niets te vertellen.” Gelukkig heeft de band het album wel kunnen afwerken. Wanneer het zal uitkomen is nog niet duidelijk.