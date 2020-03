“Bemoedigende tekenen” van vertraging van virus op Europees continent

De situatie is nog altijd ernstig en zorgwekkend, maar toch zijn er “bemoedigende tekenen” van een vertraging van het nieuwe coronavirus op het Europese continent. Dat heeft Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), gezegd tijdens een online-persconferentie.

Italië is de belangrijkste brandhaard van COVID-19 in Europa. Daar vlakt volgens Kluge de stijgende lijn van het aantal coronagevallen licht af, “al is het nog veel te vroeg om te zeggen dat de pandemie haar piek bereikt heeft in het land.” In ons land zijn er de afgelopen 24 uren 1.298 besmettingen, 536 ziekenhuisopnames en 42 doden bijgekomen.

De WHO Europe strekt zich uit van de Atlantische tot de Stille Oceaan en telt 53 landen die variëren van Rusland tot Andorra. Zestig procent van de coronabesmettingen in de wereld en zeventig procent van de overlijdens die te wijten zijn aan COVID-19 komen uit die regio, aldus Kluge.

Nieuwe realiteit

Volgens hem heeft de pandemie een “nieuwe realiteit” gecreëerd. Regeringen en bevolkingen moeten zich daarvan bewust zijn en zich voorbereiden op de lange termijn ervan. “Het zal geen sprint maar een marathon zijn”, aldus de directeur van de Europese tak van de WHO.