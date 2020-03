VIDEO. Goedele Liekens beantwoordt al jouw relatie- en seksvragen: “Dit is een unieke kans”

Seksuologe Goedele Liekens biedt een luisterend oor aan mensen die met vragen zitten rond liefde en seks tijdens de coronacrisis. Dit is immers het ideale moment daarvoor, want nooit eerder spendeerden we zoveel tijd samen met onze partners.

Door het coronavirus zijn we verplicht om zoveel mogelijk binnen onze vier muren te blijven. Dat betekent dat we veel meer tijd samen met het gezin of met de partner spenderen. Goedele Liekens beschouwt dit als het ideale moment om te werken aan de relatie.

Samen genieten

De 57-jarige seksuologe wil je daar zelfs bij helpen door advies te geven. “Dit is een unieke kans. Je zit voortdurend samen, veel meer dan anders. Natuurlijk komen er ook irritaties bovendrijven, maar ik zie dit als werkpunten en als een goede kans om het samen nog beter te hebben. Daar wil ik samen met jullie aan werken. Laat me dus weten wat jij zou willen weten of willen kunnen om het nog beter samen te hebben met je partner”, klinkt het.

Zit je dus met prangende relatie- en seksvragen? Dan kan je bij Goedele terecht via vijf.be en het Instagramaccount van VIJF.