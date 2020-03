Greta Thunberg: “Corona bewijst dat we wel kunnen handelen in crisistijden”

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg denkt dat ze waarschijnlijk het coronavirus heeft opgelopen. Ze heeft zichzelf uit voorzorg de voorbije twee weken afgezonderd. “Maar het bewijst ook één ding: dat we, zodra we ons in een crisis bevinden, snel kunnen handelen”, aldus Thunberg.

“De laatste twee weken ben ik binnen gebleven”, schrijft ze op Instagram. Thunberg, die onder andere een bezoek bracht aan Duitsland en België, verbleef naar eigen zeggen in een geleende flat om alle contact te vermijden met haar moeder en jongere zus en hen niet te besmetten.

“Zo’n tien dagen geleden begon ik sommige symptomen te vertonen, exact op hetzelfde moment als mijn vader – die samen met mij naar Brussel reisde”, vervolgt de Zweedse. “Ik voelde mij moe, had rillingen en een zere keel en ik moest hoesten”, zegt ze. De symptomen van haar vader waren volgens Thunberg “veel intenser”.

Geen testen in Zweden

De tiener merkt voorts op dat het in Zweden niet mogelijk is om je te laten testen op COVID-19, “tenzij je dringend medische verzorging nodig hebt”, en dat ze dus niet werd getest op het virus, maar dat ze gelooft dat het “erg waarschijnlijk” is dat ze de ziekte opliep.

“Mijn vorige verkoudheid was erger”

“Ik ben nu bijna volledig genezen, maar – EN DIT IS HET BELANGRIJKSTE: ik voelde mij bijna niet ziek. Mijn vorige verkoudheid was veel erger dan dit!”, aldus Thunberg. Ze besluit met erop te wijzen dat “wij, die niet tot een risicogroep behoren, een enorme verantwoordelijkheid hebben, onze daden kunnen voor heel wat anderen het verschil maken tussen leven en dood”. “Hou dat alsjeblieft in gedachten, volg het advies van deskundigen en de lokale autoriteiten.”

“We kunnen wél snel handelen”

“Het coronavirus is een vreselijke zaak… Er is niets positiefs aan”, vertelde de Zweedse tiener tijdens een online-interview met de Thomson Reuters Foundation. “Maar het bewijst ook één ding: dat we, zodra we ons in een crisis bevinden, snel kunnen handelen”, aldus Thunberg. “Hoewel het op een andere manier moet dan hoe we in dit geval hebben gehandeld, kunnen we snel optreden en een crisis zoals een crisis behandelen.”