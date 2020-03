Duurzamer wonen hoeft niet moeilijk te zijn

Anno 2020 zijn we met z’n allen steeds meer bezig met het wonen op een duurzame manier. We vinden het belangrijk dat we goed voor het milieu zorgen en dat we dat ook doorgeven aan de volgende generaties! Zij zijn daarin natuurlijk onmisbaar. Wij geven je graag een aantal tips hoe je slim duurzaam kunt wonen.

Verminder je stroomverbruik

Ja echt, het hoeft niet moeilijk te zijn! Door de stekkers uit het stopcontact te halen van je telefoon als je naar je werk gaat, of ’s avonds niet onnodig dat licht laat branden in de gang, kun je ervoor zorgen dat je stroomverbruik aanzienlijk verminderd. Uiteraard zijn er ook nog veel meer (grote) veranderingen mogelijk, maar we houden het voor nu graag bij de kleine en juist eenvoudig te realiseren tips.

Besparen op je waterverbruik

Twee minuutjes korter douchen in de ochtend, dat gaat wel lukken, toch? Of hou je ervan om wekelijks misschien wel drie keer in bad te gaan ter ontspanning? Probeer dit dan terug te dringen naar één keer in de week en hiervoor in de plaats een douche te nemen. Tip: koop een waterbesparende douchekop, het waterdebiet zakt dan van 15 naar 6 liter per minuut. Ook aan de wastafel kun je besparen. Laat jij het water stromen terwijl je je tanden aan het poetsen bent? Zonde! Draai die kraan gewoon dicht en bespaar bij elke poetsbeurt gemiddeld 5 tot 8 liter water!

Isolatie

Zorg voor een goede isolatie in huis, dat kan op verschillende manieren. Wat dacht je van dubbel glas? Oké, als je dat niet hebt, dan is dat alsnog een flinke investering. Maar ook zonwering en raamdecoratie hebben een bijdrage aan de isolatie binnen een woning. Raamdecoratie, zoals shutters of jaloezieën zorgen ervoor dat de koude lucht van buiten, minder makkelijk zijn intrede kan doen via de ramen. Ook gordijnen zorgen ervoor dat de meeste kou wordt tegengehouden. Ideaal, dus! Niet alleen voor de sfeer, maar ook om duurzamer te leven: die kachel kan dus een standje lager.

Daarnaast kun je bij raamdecoratie natuurlijk ook kiezen voor duurzaam materiaal, denk bijvoorbeeld aan een shutter of jaloezie van bamboe of hout. Je haalt hiermee ook nog eens de natuur naar binnen, wat wil je nog meer?

Uiteraard zijn er nog veel meer tips om duurzamer te wonen, maar dit is al een heel goed begin!