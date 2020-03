Coronavirus zet Vlamingen massaal voor televisie

Nu iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven, kijken Vlamingen massaal naar televisie. Dat blijkt uit cijfers van verschillende mediabedrijven.

Volgens Telenet kijken we gemiddeld 15% meer uren televisie dan voor de ‘lockdown’-periode. In het weekend komt dat neer op zo’n 23,8 uur tv, vergeleken met 21,3 uur in een normaal weekend in deze tijd van het jaar.

Bij gezinnen met kinderen onder 12 jaar stelt Telenet een nog grotere stijging vast. Die gezinnen kijken gemiddeld 20% meer uren dan in een normaal weekend. Er lijkt ook meer in gezinsverband gekeken te worden: animatiefilms en familiefilms kennen de grootste stijging in de catalogus met programma’s op aanvraag.

‘Het Journaal’ scoort het best

DPG Media, het bedrijf boven VTM en Q2, weet dan weer dat op zondag 22 maart 4,9 miljoen Vlamingen naar tv keken. Dat zou het hoogste cijfer in jaren zijn. Uit de CIM-cijfers blijkt dat zondag zes programma’s boven het miljoen kijkers gingen, met ‘Het Journaal’ op Eén als koploper met bijna 1,6 miljoen kijkers.

Ook de platformen met video op aanvraag doen het goed. VRT NU tekende het hoogste weekbereik sinds de opstart op. Meer dan 70% van de kijkers kwam meermaals terug, waar dat normaal 65% is. Meer mensen maken voor het eerst van de gratis dienst gebruik, stelt de openbare omroep vast.

Ook VTM GO, het online videoplatform van DPG Media, meldt stijgende kijkcijfers. ‘De views liggen 25% hoger dan de dagen voor de volledige uitbraak van Corona in België’, meldt de groep. Bij de kinderprogramma’s is er zelfs een stijging van 70%.