BIZAR. Afsluiting Belgische grens loopt dwars door kledingwinkel

De verplichte sluiting van alle niet-essentiële Belgische winkels heeft voor een vreemd tafereel gezorgd in Baarle-Nassau. In de Nederlandse grensgemeente splist de maatregel een kledingwinkel in twee delen.

Klanten van de Zeeman in Baarle-Nassau hebben de komende dagen de helft minder keuze. In het midden van de kledingwinkel op de Belgische-Nederlandse grens hangt namelijk een lint dat de winkel in twee delen splitst. Dat is een gevolg van de sluiting van alle niet-essentiële Belgische winkels. Daarmee wil de beste regering de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Een woordvoerder van de winkelketen bevestigt aan Omroep Brabant dat het bedrijf vanuit België de vraag kreeg om de maatregelen te volgen en de winkel te sluiten. Omdat de vestiging in Baarle-Nassau officieel onder de Nederlandse wetgeving valt, had de winkel in principe de deuren niet moeten sluiten, maar er is toch besloten om een compromis te vinden. “We tonen ons solidair met België door onze winkel aan die kant dicht te houden”, klinkt het.

Slaapshirts van over de grens

Dat heeft natuurlijk een aantal praktische consequenties. Een groot deel van de ‘basisproducten’, zoals rompertjes en huishoudartikelen, liggen aan de Nederlandse kant van de winkel en zijn dus gewoon te koop voor de klanten. Andere items, zoals slaapshirts, zijn uitgestald aan de andere kant van de grens en zijn dus even onbereikbaar. “Mensen die dat zoeken, moeten dat dan toch even via de webshop of een andere winkel doen, helaas”, zegt de woordvoerder. “Het zijn gekke tijden, we hebben een oplossing gezocht waarin we toch van nut kunnen blijven voor de maatschappij.”