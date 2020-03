Amerikaanse toppoliticus: “Veel ouderen zijn bereid te sterven om de economie te redden”

“Veel oudere mensen zijn bereid te sterven om de economie te redden.” Dat zei de luitenant-gouverneur van Texas bij Fox News. “Laten we het land niet opofferen”, vindt Dan Patrick, de op een na belangrijkste leider van de tweede grootste Amerikaanse staat.

“Mijn boodschap: laten we weer aan het werk gaan, laten we weer gaan leven, laten we verstandig zijn en degenen van ons die boven de 70 zijn, wij zorgen wel voor onszelf,” zei de 69-jarige Dan Patrick tegen host Tucker Carlson.

“Veel oma’s en opa’s denken er zo over”

Patrick zei dat hij vreesde dat de maatregelen om het coronavirus te verslaan “het einde kunnen betekenen voor het Amerikaanse leven, zoals we dat kennen”. Hij is bereid om het risico te lopen om te overlijden om de economie te redden voor zijn kleinkinderen. “Dat maakt me niet nobel of moedig”, zegt de Republikein. “Ik denk dat er veel opa’s en oma’s zijn die er zo over denken.”

“Ik wil niet dat het hele land wordt opgeofferd”, aldus Patrick. “We komen in een totale ineenstorting, recessie, depressie terecht als dit nog maanden duurt. Zoals de president ook zegt: het sterftecijfer is zo laag. Moeten we een heel land op slot doen hiervoor? Ik denk dat we weer aan het werk moeten.”