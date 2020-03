Zo hou je je datingleven ook in quarantaine on point

Het feit dat je nu weken aan een stuk thuis zit, betekent niet dat je datingleven technisch werkloos wordt. Tegenwoordig bestaan er heel wat mogelijkheden om ook vanop afstand iemand kriebels in de buik te bezorgen en met een beetje creativiteit kom je al heel ver.

Niet sturen, maar praten

Hoewel je geneigd zou zijn om berichtjes te sturen naar de persoon met wie je datet, is dit een warme oproep om je vingers even een pauze te geven en je mond het werk te laten doen. Als je iemand echt goed wil leren kennen, is er geen betere manier dan door met elkaar te praten. Bel hem of haar dus op, hoe ongemakkelijk dat op voorhand ook lijkt. En tegenwoordig kan je ook heel makkelijk videochatten via Whatsapp, Messenger, Skype, Zoom, HouseParty of een van de vele andere apps.

Met elkaar videochatten wordt nog leuker als je op voorhand een tijdstip afspreekt en echt moeite steekt in het gesprek. Dan kan je doen door je op te kleden en bijvoorbeeld allebei hetzelfde gerecht klaar te maken. Als je het dan zo timet dat jullie allebei aan tafel kunnen gaan, lijkt het een beetje alsof je op date bent in een restaurant. Toegegeven, je hebt er wat verbeelding voor nodig, maar je zal merken dat het echt een band schept.

Netflix en chill samen

Ah, Netflix and chill, een klassieker tijdens dates. Nu iedereen in zijn woning moet blijven is dat natuurlijk moeilijker om te organiseren, maar niet onmogelijk. Netflix heeft namelijk een extensie gelanceerd, Netflix Home Party, waardoor je samen en tegelijk met andere mensen naar je favoriete serie of film kan kijken. Je moet enkel het programmaatje downloaden, waarna het automatisch aan je browser wordt toegevoegd. Het stemt streams op elkaar af en opent een chatbalk waarin je je reacties met je date kan delen.

En…. actie

Geef het maar toe, je hebt tegenwoordig veel tijd over en spendeert die gewoon onderuit in de zetel. Je zou die momenten ook kunnen gebruiken om een lieve boodschap of een grappig filmpje op te nemen voor de persoon waarmee je datet. Je dag zal zelf sneller vooruitgaan en je kan er iemand op een leuke manier mee verrassen.

Neem de controller vast

Deze tip werkt niet voor iedereen, maar als je iemand vindt die er wild van wordt, zit je goed voor de komende weken. Ik heb het natuurlijk over gamen (en niet de dingen waar je nu aan denkt). Als je datet met iemand die ook al eens graag een potje FIFA speelt of een scherpschutter is op Call of Duty, dan is er geen betere manier om samen op een leuke manier te ontspannen. Bovendien ontdek je zo of de andere persoon slecht tegen zijn of haar verlies kan en hoe ver hij of zij wil gaan om een doel te bereiken.

Sluit je ogen en laat je meevoeren

Onze ouders maakten mixtapes voor elkaar door naast de radio te gaan zitten en nummers op te nemen op een cassette. Dat gaat gelukkig tegenwoordig heel wat vlotter, maar een op maat gemaakte afspeellijst heeft nog niets van zijn charme verloren. Op Spotify of Apple Music kan je makkelijk een lijst met een bepaalde thema samenstellen en de link naar iemand anders doorsturen. Niet alleen levert dat die persoon veel luisterplezier op, jullie kunnen achteraf ook discussiëren over welke nummers je de beste vond.

Wees creatief

Als je datet en je relatie met die persoon is al iets verder gegaan dan gewoon wat praten, dan zijn er manieren om die spanning ook van thuis uit voort te zetten. Iedereen heeft wel een camera en een internetverbinding. Laat je verbeelding hier de leiding nemen en zie waar het jullie brengt.