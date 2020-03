Eén iemand die zich isoleert, kan 59.000 besmettingen voorkomen

Iemand die besmet is met het coronavirus kan, zonder de huidige maatregelen, verantwoordelijk zijn voor 59.000 besmettingen. Dat heeft een Britse professor uitgelegd.

Hugh Montgomery, professor aan het University College in Londen, heeft in het Channel 4-programma ‘Dispatches’ duidelijk gemaakt hoe besmettelijk het coronavirus is. Bij een gewone griep kan een besmet persoon 1,4 mensen infecteren, dus bij 10 ‘overdrachten’ kan die persoon verantwoordelijk zijn voor 14 nieuwe besmettingen.

Het coronavirus is echter veel besmettelijker dan een griepje. “Iemand die het coronavirus draagt, kan maar liefst 3 mensen besmetten. Als die drie mensen op hun beurt ook drie mensen besmetten en dat ook 10 keer gebeurt, dan is die eerste drager verantwoordelijk voor 59.000 nieuwe besmettingen. Besmettingen gebeuren exponentieel, dus één besmette persoon kan voor een uitbraak zorgen”, klinkt het.

Montgomery legt uit dat dergelijke cijfers onvermijdelijk zijn als mensen de opgelegde maatregelen niet opvolgen. “Maar als ze hun gedrag wél veranderen, dan zien we de positieve impact van de maatregelen binnen twee weken”, besluit hij.

“If you are irresponsible enough to think that you don’t mind if you get the flu, remember it’s not about you – it’s about everybody else.”

Intensive care specialist Professor Hugh Montgomery explains why this coronavirus is different from the ordinary flu. pic.twitter.com/h9sQorHQUv

