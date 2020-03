VIDEO. Rode Duivels: “Wij supporteren nu voor alle Belgen tegen het coronavirus”

Enkele spelers van onze nationale voetbaltrots hebben steunberichten gedeeld in de strijd tegen het coronavirus. “We komen er samen gezonder en sterker uit”, klinkt het onder meer.

In een filmpje steunen Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Simon Mignolet en Mousa Dembélé hun landgenoten tijdens deze moeilijke tijden. Ze benadrukken tevens hoe belangrijk het is om de maatregelen op te volgen. “De belangrijkste wedstrijd tegen het coronavirus moet nu nog beginnen. Die kunnen we alleen maar winnen als we allemaal samen thuis blijven en dankbaar zijn voor de dokters en zorgverleners die elke dag hun leven riskeren om ons te helpen”, zegt Thibaut Courtois.

Blijven bewegen

Simon Mignolet bedankt en supportert nadrukkelijk alle mensen uit de zorg. “Zoals jullie zo vaak achter de Rode Duivels staan, staan wij nu achter de zorgmedewerkers die ongelofelijke prestaties leveren. Help hen een handje: blijf bewegen, maar probeer binnen te blijven, afstand te houden en je handen te wassen”, klinkt het.

Veilig en gezond

Romelu Lukaku hoopt dat iedereen hier veilig en wel doorkomt. “Ik weet dat het een moeilijk moment is voor jullie allemaal, maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie er veilig en gezond uitkomen. Hou de moed erin”, luidt het.

Youri Tielemans sluit af met een positieve noot. “We komen er samen gezonder en sterker uit”, zegt hij.