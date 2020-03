Ligt hierom het sterftecijfer in Italië zoveel hoger?

Geen land is zo zwaar getroffen door het coronavirus als Italië. Met name het sterftecijfer ligt er schrikbarend hoog, wat veel mensen verbaasde. Een van de redenen die daarvoor wordt aangevoerd is dat er nergens zoveel twintigers nog thuis wonen. Daardoor komen ze veel meer in contact met oudere generaties.

Aangezien veel jongeren nauwelijks tot geen symptomen hebben, geven ze het virus dus ongemerkt door aan oudere mensen. Daar komt bij dat Italië relatief extreem vergrijsd is: 23 procent van de bevolking is ouder dan 65 jaar.

Spanje op de derde plaats

Uit de laatste cijfers van de OESO, een samenwerkingsverband van 36 ontwikkelde landen, blijkt dat er inderdaad in geen enkele andere lidstaat zoveel 15- tot 29-jarigen nog bij hun ouders wonen als in Italië. In deze leeftijdscategorie woont 81 procent nog thuis. Spanje, eveneens zwaar getroffen, staat op de derde plaats met 74 procent thuiswonende 15- tot 29-jarigen.

België nipt boven gemiddelde

Ter vergelijking: in Canada woont maar 31 procent van de jongeren in deze leeftijdscategorie nog bij hun ouders. Ook in de Scandinavische landen ligt dat percentage onder de 40 procent. Nederland volgt daarna met iets meer dan 50 procent thuiswonende jongeren. België bevindt zich nipt boven het gemiddelde met 61% van de jongeren die nog bij hun ouders wonen.