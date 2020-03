Laura uit ‘Blind Getrouwd’ reageert op vertrek Sonny: “Ik was mezelf niet”

Het lijkt van kwaad naar erger te gaan tussen Laura en Sonny. In de aflevering van maandagavond zagen we dat Sonny zijn spullen pakt en uit het appartement van Laura vertrekt. Laura legt uit dat ze het op dat moment heel moeilijk had met zichzelf.

Wie ‘Blind Getrouwd’ volgt, ziet het huwelijk van Laura en Sonny volledig ontaarden. In de laatste aflevering zagen we dat het samenwonen niet echt lukt. Op een bepaald moment barst de bom en maakt Sonny duidelijk dat hij een tijdje terug alleen gaat wonen.

“Tranen met tuiten gehuild”

Laura legt op Instagram uit dat ze het op dat moment echt niet meer zag zitten. Maar er is ook goed nieuws. “Aflevering 6 was voor mij geen leuke aflevering. Ik heb het daarin heel lastig met mezelf. Ik ben ook heel emotioneel. Ik heb de aflevering enkele weken geleden in Vilvoorde gezien en heb toen tranen met tuiten gehuild omdat ik mezelf niet herken. Ik ben mezelf niet en worstel met mezelf. Ik weet niet hoe dat komt. Is het het ploegensysteem (van Sonny; red.) waar ik het lastig mee heb? Het tempoverschil misschien? Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie mij blijven steunen, want het gaat echt een lastige week voor mij worden. Kijk zeker ook naar het naspel op VTM Go, want daarin leg ik uit waarom ik het zo lastig had. En ik heb een spoiler: in de volgende aflevering heb ik de klik gemaakt en ga ik me terug amuseren. Ik ga terug de zotte Laura zijn”, klinkt het.