Hulplijn 1712 verwacht toename van familiaal geweld door coronacrisis

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. Vandaag al krijgen sommige politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld. Een nieuwe poster van 1712 moet gezinnen helpen om de stress tijdens deze moeilijke periode te verminderen.

Nu iedereen gevraagd wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven, dreigt ook het aantal gevallen van conflicten en geweld binnen gezinnen te stijgen, meldt de hulplijn 1712. Nu al loopt het aantal meldingen daarvan bij politiezones en parketten op. 1712 voorziet permanentie online en aan telefoon en stelde een poster op met tips voor ouders.

Druk op de pauzeknop

De poster bevat tips over hoe je de escalatie van familiaal geweld kunt voorkomen en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers. Pictogrammen en laagdrempelige tips zijn opgehangen aan vijf kernboodschappen

Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar

Word je boos? Uit je gevoelens

Bespreek spanningen en conflicten

Zoek steun of hulp.

Hoger risico op familiaal geweld

Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712: “Door de coronacrisis valt het openbaar leven in België volledig stil en zijn vele gezinnen noodgedwongen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagdagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Tel hierbij de toegenomen angst en stress en je krijgt een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie van familiaal geweld. Om die reden ontwikkelde 1712 samen met partners een poster met tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met geweld en conflicten.”

Bij driekwart van de (mogelijke) slachtoffers waarover 1712 gecontacteerd wordt, vindt het geweld in het gezin plaats. Vorig jaar werd de hulplijn gecontacteerd over meer dan 5.650 mensen (voornamelijk minderjarigen) die geweld in de gezinscontext meemaakten. Het gaat over oproepen over kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en andere vormen van familiaal geweld.