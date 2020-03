Een vijfde van Franse mannen loopt met vuile onderbroek rond

Het is niet goed gesteld met de hygiëne van de Franse inwoners, blijkt uit een recente rondvraag. Een op de vijf mannen geeft aan slechts twee per week proper ondergoed aan te trekken. Van al onze zuiderburen wast maar een derde zijn of haar handen als ze van het toilet komen.

Er doen heel wat clichés de ronde over de Fransen: arrogant, een tikkeltje snobistisch en chauvinistisch, maar je mag voortaan ook onhygiënisch aan dat lijstje toevoegen. Uit een enquête van het Franse onderzoeksinstituut Ifop blijkt dat onze zuiderburen het niet zo nauw nemen met hun persoonlijke zorg.

Van de 2.005 mensen die de vragenlijst invulden, waste 29% zijn of haar handen niet na een bezoek aan het toilet. De helft begint niet meer met propere handen te eten en 33% maakt ze ook niet proper voor ze beginnen te koken. Wat dan weer wel positief is, is dat driekwart van de bevraagden liet weten dat ze dagelijks douchen of zich op een gelijkaardige manier wassen.

Heren, herpak uzelf

De meest verontrustende conclusie van de rondvraag was dat 21% van de Franse mannen maar twee keer per week een nieuwe onderbroek aantrekt. Dat betekent dat als je in Parijs rondwandelt een op de vijf mannen die je passeert ondergoed draagt die ze niet die ochtend uit de schuif hebben gehaald. Daarmee doen de heren het heel wat slechter dan de dames. Slechts 6% van hen draagt een onderbroek meer dan één dag.

Het verschil tussen de geslachten is ook op andere vlakken duidelijk. Zo’n 7% meer vrouwen wassen hun handen nadat ze naar het toilet zijn gegaan en 11% meer doen het ook als ze het openbaar vervoer hebben genomen. Acht op de tien vrouwen wassen zich elke dag volledig, terwijl dat aantal bij mannen rond de 70% ligt. Het enige wat de heren meer doen is hun haar wassen, maar dat is nu net het enige dat volgens de wetenschap niet goed voor je is. Het kan ertoe leiden dat je huid uitdroogt en begint te jeuken.