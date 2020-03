Arno aan de beterhand na operatie aan pancreas

In donkere coronatijden is er bijwijlen ook nog goed nieuws. En dat uit de omgeving van Arno Hintjens, die succesvol is geopereerd aan pancreaskanker. De 70-jarige zanger, beter gekend als gewoon ‘Arno’, maakte in januari bekend aan de ziekte te lijden.

“Na de diagnose is Arno geopereerd”, vertelt zijn manager Filip De Groote. “En die ingreep is bijzonder goed verlopen. Pancreaskanker is een ziekte die voor veel mensen fataal afloopt, maar Arno heeft blijkbaar het winnende lot uit ‘de slechtst denkbare loterij naar de hel’ getrokken. Eind deze maand moet hij opnieuw op controle, maar het ziet er goed uit.”

“Binnenshuis revalideren”

De manager van de Oostendse zanger van hits als ‘Oh la la la’ en ‘Les yeux de ma mère’ denkt zelfs dat Arno van de dokters toestemming zal krijgen om opnieuw te beginnen repeteren. “Al moet hij nu vooral revalideren. Binnenshuis. Dat spreekt voor zich in deze tijden.”