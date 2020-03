Vlaanderen verzamelt alle prachtige initiatieven van vrijwilligers

Een klein lichtpuntje in deze donkere tijden zijn de vele acties die vrijwilligers opzetten om vrienden, familie, buren of mensen die aan het werk een hart onder de riem te steken. De Vlaamse overheid heeft een platform opgericht waar al die initiatieven gebundeld worden. Je kan er ook inschrijven op verzekering voor vrijwilligers.

Zelf mondmaskers maken, boodschappen doen voor iemand die minder mobiel is, cafés waar je nu al pintjes kan kopen voor na de quarantaine,… Het aantal solidaire initiatieven is de laatste dagen niet meer bij te houden. Overal in Vlaanderen steken mensen hun handen uit de mouwen om de schade van de coronacrisis zo klein mogelijk te houden. De Vlaamse regering heeft een website gelanceerd om die acties extra in de picture te zetten. Via de hashtag #vlaanderenhelpt kan je je goede daad ook delen op social media.

Laat je verzekeren

Op vlaanderenhelpt.be krijg je een overzicht te zien van wat de initiatieven die mensen en bedrijven op poten hebben gezet. Je kan je ook gratis laten verzekeren als vrijwilliger bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. De Vlaamse regering heeft daarvoor geld voorzien zodat die regeling tijdelijk kan worden uitgebreid. Je hebt daar enkel je gegevens en een korte omschrijving van je taken als vrijwilliger voor nodig.